МЧС: Исследование проб воздуха подтвердило взрыв на шахте «Листвяжная»

Исследование проб воздуха подтвердило взрыв на шахте в Кемеровской области Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше сообщил, что исследование проб воздуха подтвердили факт взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Видеозапись выступления опубликовал глава региона Сергей Цивилев.

- Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы (горноспасателей в шахте приостановлены и) далее планируются, — сказал Ше.

Он предположил, что очаг пожара может находиться в подготовительном забое.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. 51 человека, включая пятерых спасателей, погибли.

По последним данным, количество пострадавших при ЧП выросло до 96 человек. Среди них — 43 горноспасателя.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал, что спасатели на шахте «Листвяжная» погибли из-за концентрации окиси углерода. Министр подчеркнул, что для всех спасателей их деятельность связана с теми или иными рисками, но все приходят в профессию осознанно.