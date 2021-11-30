В Москве установлен рекорд тепла

В Москве зафиксировали рекордно теплую погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил жителям Москвы о рекордно теплой погоде во вторник, 30 ноября 2021 года.

- Согласно данным метеостанции ВДНХ на 07:00, температура воздуха в Москве составила +7,5 градусов. Пал прежний рекорд тепла для этого дня, державшийся с 1974 года, когда было +5,8, — написал специалист у себя в Instagram.

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал о рекордно низком атмосферном давлении в Москве. Сейчас оно составляет около 711 миллиметров ртутного столба. В течение дня давление будет расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба.

Ранее Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о штурмовом ветре во вторник. Специалист объяснил, что во всем виноват циклон «Бенедикт», который принесет в регион холодный атмосферный фронт.