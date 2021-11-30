МЧС просит москвичей по возможности не выходить на улицу из-за сильного ветра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЧС просит москвичей по возможности не выходить на улицу из-за порывов, которые согласно прогнозам во вторник могут достигать 20-25 м/с.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10.00 до 21.00 часа 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с», - говорится в сообщении опубликованном на сайте ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями министерство рекомендует гражданам, которые находятся на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрывайтесь под деревьями и не оставляйте детей без присмотра. Автомобилистам советуют парковать свои машин вдали от деревьев.

Напомним, в понедельник, 29 ноября, четыре человека стали жертвами ураганного ветра в Стамбуле. Два человека погибли в результате обрушения крыши здания. Позже этот ураганный ветер перешел в Крым.