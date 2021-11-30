МИД опроверг заявление Блинкена о преследованиях в России по религиозному признаку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России нет преследований по религиозному признаку. Таким образом в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление госсекретарь США Энтони Блинкена по религиозным свободам в нашей стране, отметив, что «новый выпад» Вашингтона не останется без внимания.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в ответ будут разоблачать действия США в религиозной сфере, указав на то, что США «самовольно и беззастенчиво взяли на себя функцию международного надзирателя, чтобы отрегулировать мировые религиозные дела».

«Возмущает категоричная американская формулировка "вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести"», - приводит РИА Новости слова посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

Напомним, ранее США расширили «черный список» по свободе вероисповедания, включив в него и Россию.