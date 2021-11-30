Немцы назвали истерией слова главы МИД Украины об угрозе «российского вторжения»

Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали заявление главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об угрозе «российского вторжения».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что вариант «вторжения России» на Украину «находится на столе» в Москве. При этом он добавил, что никаких свидетельств о «решении» и «реализации» этого нет. Украинский министр добавил, что Киев и его партнеры ведут работу над тем, чтобы "отговорить" Россию от выбора в пользу "вторжения". При этом Кулеба полагает, что этого удастся достичь только политикой сдерживания.

- Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине, — считает один из читателей.

- Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии, — написал другой пользователь.

Также читатели усомнились, что война с Украиной будет выгодна для России. Кроме того, в заявлениях Кулебы пользователи увидели «бряцание оружием».