В Минздраве РФ заявили об эффективности вакцин против штамма коронавируса "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существующие вакцины от коронавирусной инфекции должны уберечь от тяжелого течения и летального исхода даже при штамме новом «омикрон». Такое заявление сделал директор НМИЦ профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.

«Даже от этого нового штамма, сейчас ученые объединившись понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода», - заявила специалист в эфире «Соловьев LIVE».

Напомним, ранее в Центре им. Гамалеи сообщили о начале разработки вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового штамма. Тем временем глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявила, что для исследования эффективности вакцины против «омикрон» необходимо три недели.