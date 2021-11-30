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Здоровье30 ноября 2021 8:07

В Минздраве РФ заявили об эффективности вакцин против штамма коронавируса "омикрон"

В ведомстве заявили, что препараты уберегут от тяжелого течения болезни и от летального исхода
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минздраве РФ заявили об эффективности вакцин против штамма коронавируса "омикрон"

В Минздраве РФ заявили об эффективности вакцин против штамма коронавируса "омикрон"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существующие вакцины от коронавирусной инфекции должны уберечь от тяжелого течения и летального исхода даже при штамме новом «омикрон». Такое заявление сделал директор НМИЦ профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.

«Даже от этого нового штамма, сейчас ученые объединившись понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода», - заявила специалист в эфире «Соловьев LIVE».

Напомним, ранее в Центре им. Гамалеи сообщили о начале разработки вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового штамма. Тем временем глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявила, что для исследования эффективности вакцины против «омикрон» необходимо три недели.