В Турции задержали 134 человек по подозрению в связях с путчистами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере 134 человека задержали утром во вторник 30 ноября, в Турции по подозрению в причастности к деятельности «террористической организации фетхуллахистов» (FETO), которую турецкие власти обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Как передает турецкий телеканал TRT Haber, задержания прошли в пяти районах Анкары и Стамбула.

Напомним, в июле 2016 года группа солдат и офицеров военных сил Турции предприняла попытку государственного переворота, когда президент республики Реджеп Тайп Эрдоган, выехал из столицы. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. В ходе столкновений погибли более 250 человек, а свыше 2 тысяч получили ранения. В подготовке переворота турецкие власти обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.