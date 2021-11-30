В МИД Китая заявили, что новый штамм "омикрон" не повлияет на проведение Зимней Олимпиады в Пекине

В МИД КНР заявили, что новый штамм "омикрон" не повлияет на проведение Зимней Олимпиады в Пекине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай верит, что Зимняя Олимпиада в Пекине в 2022 года пройдет гладко и успешно, несмотря на трудности, вызванные распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел КНР.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь отметил, что новый штамм коронавируса может создать определенный сложности в области профилактики и контроля заболеваний, однако Пекин рассчитывает на то, что Олимпийские игры пройдут успешно и гладко, несмотря на сложную эпидемическую обстановку.

«Что касается влияния омикрон-штамма на Олимпийские игры, я думаю, определенно возникнут трудности в области профилактики и контроля… Но поскольку у Китая есть большой опыт в борьбе с COVID-19, я верю, что зимние Олимпийские игры пройдут гладко и успешно», - заявил дипломат, комментируя вопрос, повлияет ли распространение нового штамма на проведение Олимпийских игр.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине, а руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс отметил, что Вашингтон собирается обсуждать данный вопрос с другими странами.