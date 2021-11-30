Военный вертолет Азербайджана потерпел крушение

Военный вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана потерпел крушение. Об этом сообщили в ГПС и Генеральной прокуратуре республики во вторник, 30 ноября, уточнив, что крушение произошло на территории Хызинского района.

Как сообщается, вертолет потерпел крушение в 10:40 во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат. В результате происшествия есть погибшие и раненые.

На месте крушения на данный момент находится руководящий состав Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре этого года вертолет потерпел крушение в Германии. Крушение произошло рядом с городом Бухен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В результате происшествия погибли три человека. Незадолго до этого в результате крушения спортивного самолета в Чехии погибли два человека