В Центре Гамалеи не видят необходимости вводить локдаун в России из-за омикрон-штамма коронавируса

В Центре Гамалеи не видят необходимости вводить локдаун в России на фоне омикрон-штамма
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов центра имени Гамалеи Александр Бутенко не видит необходимости вводить локдаун в России из-за омикрон-штамма коронавирусной инфекции. По его мнению, для введения таких мер необходима явная и задокументированная угроза.
- Но пока такой необходимости нет, — сказал специалист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Бутенко также призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.
Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил об рисках ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». По его мнению, большинство мутаций нового штамма может привести к тяжелому течению ковида при заражении может развиваться дольше, чем при дельта-штамме. Из-за этого организму потребуется больше времени выработать иммунитет.