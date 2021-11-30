В Центре Гамалеи не видят необходимости вводить локдаун в России из-за омикрон-штамма коронавируса

В Центре Гамалеи не видят необходимости вводить локдаун в России на фоне омикрон-штамма Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов центра имени Гамалеи Александр Бутенко не видит необходимости вводить локдаун в России из-за омикрон-штамма коронавирусной инфекции. По его мнению, для введения таких мер необходима явная и задокументированная угроза.

- Но пока такой необходимости нет, — сказал специалист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Бутенко также призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил об рисках ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». По его мнению, большинство мутаций нового штамма может привести к тяжелому течению ковида при заражении может развиваться дольше, чем при дельта-штамме. Из-за этого организму потребуется больше времени выработать иммунитет.