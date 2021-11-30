МЧС сообщило о пожарах на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» горят несколько участков

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил о возгораниях на нескольких участках шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

- Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз, ацитилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение, — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Чуприяна, как правило, на шахтах происходят повторные взрывы, но в «Листвяжной» их не было.

Ранее горноспасатели обнаружили 20 тел погибших на шахте «Листвяжная». При этом работы по транспортировке тел были приостановлены из-за ухудшения рудничной атмосферы.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. 51 человека, включая пятерых спасателей, погибли.

По последним данным, количество пострадавших при ЧП выросло до 96 человек. Среди них — 43 горноспасателя.