Зарегистрироваться на «Госуслугах» можно через онлайн-банк

Зарегистрировать новую или подтвердить уже существующую учетную запись на портале госуслуг теперь можно через интернет-банк или мобильное приложение банка «Открытие». Об этом говорится в официальном сообщении кредитной организации.

- Регистрация займет несколько минут. При этом новая запись сразу получит статус подтвержденной: клиенты смогут пользоваться любыми электронными услугами, которые есть на портале госуслуг. Если у клиента уже была упрощенная или стандартная учетная запись, после ее подтверждения он получит доступ ко всем государственным услугам, которые раньше были ему недоступны, - уточнили в банке.

Алгоритм действий довольно простой. Причем как при первичной регистрации, так и для расширения функционала использования портала:

1. Регистрация на «Госуслугах». В интернет-банке или мобильном приложении «Открытия» нужно перейти в «Профиль». Далее найти раздел «Регистрация на Госуслугах» или «Госуслуги». И нажать «Зарегистрироваться». После этого проверить имеющиеся у банка персональные данные, добавить недостающие (например, СНИЛС и электронную почту) и нажать «Зарегистрироваться». Далее придет смс с кодом подтверждения от портала госуслуг. Для завершения регистрации его нужно будет отправить в ответ, это бесплатно.

2. Подверждение учетной записи. Все то же самое, только нужно зайти в подраздел «Подтвердить учетную запись». После этого проверить те данные, которые уже есть в профиле, добавить недостающие и в конце нажать кнопку «Подтвердить». Проверить статус учетной записи можно будет на портале госуслуг.

По официальным данным, стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг имеют более 100 млн россиян. При этом около 80% подтвердили свою личность и имеют доступ ко всему функционалу портала. Напомним, с помощью личного кабинета на «Госуслугах» можно получать нужную информацию и документы от разных ведомств. Кое-что можно делать полностью онлайн. Например, оплачивать штрафы ГИБДД и налоги, а также проверять баланс пенсионного счета. А часть услуг - в смешанном формате. К примеру, записываться на прием к врачу и подавать электронное заявление, а приходить в ведомство только для получения нужных документов и в заранее назначенное время.