Депутат от КПРФ Валерий Рашкин госпитализирован из-за обострившейся болезни

Валерий Рашкин

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин, которого ранее лишили депутатской неприкосновенности за незаконную охоту, госпитализирован.

Как передает «Независимая газета», причиной госпитализации стала обострившаяся глазная болезнь, что произошло на нервной почве. Парламентария ждет операция.

Секретарь Центрального комитета КПРФ Сергей Обухов заявил, что с 25 ноября, когда было вынесено решение о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, никаких движений по делу заметно не было. По его словам, за весь этот период «не было ни обысков, ни допросов».

Обухова также заявил, что на данный момент спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин завизирует документы, и «пока они уйдут в прокуратуру, возможно, за дело возьмется и Следственный комитет».

«Разрешение следствием у Госдумы получено, неприкосновенность снята, сам Рашкин признался и уже даже компенсировал преступление покупкой нового лося, так что спешить правоохранителям некуда. Поэтому дело на разработке», - пояснил он.

Напомним, ранее Госдума РФ лишила депутатской неприкосновенности Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, и рекомендовала палате парламента. Как писал сайт kp.ru, представление о лишении парламентария депутатской неприкосновенности внес генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Сам депутат признался в убийстве лося, тушу которого полицейские нашла в конце октября в его автомобиле, а позже назвал себя «морально виновным» в данном инциденте.