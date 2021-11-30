Бюджетный комитет Совфеда РФ поддержал увеличение МРОТ и прожиточного минимума Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бюджетный комитет Совета федерации поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Совфед должен рассмотреть данный законопроект 1 декабря2022 года. Ранее поправки президента России Владимира Путина о финансовом обеспечении с повышением со следующего года прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 8,6% одобрила Госдума РФ.

Напомним, изначально предполагалось, что МРОТ увеличат до 13 617 рублей в месяц, но позже российский лидер предложил увеличить его на 8,6%, то есть выше инфляции, как и с прожиточным минимумом

Как писал сайт kp.ru, согласно поправкам главы государства к проекту федерального бюджета на 2022 - 2024 годы, подержанному в Государственной думе РФ, в следующем году прожиточный минимум для работающих граждан должен составить 13 793 рубля, в целом по стране данный показатель составит 12 654 рубля на человека, для детей - 12 274 рубля, для людей пенсионного возраста - 10 882 рубля, а МРОТ будет равен 13 890 рублей.