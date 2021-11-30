В Кремле исключили возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса

В Кремле исключили возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации как в Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил возможность введения в России таких же штрафов и тюремного заключения за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции как в Австрии.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», - заявил председатель Кремля.

Напомним, в Австрии вводят обязательную вакцинацию, противникам же прививки от коронавируса грозит штраф до 7,2 тысячи евро, а за отказ от оплаты штрафа предусмотрен арест на четыре месяца. Согласно документу, меры не будут распространяться на тех, для кого вакцинация представляет угрозу жизни и здоровью, беременных и подростков до 12 лет.

Как писал сайт kp.ru, австрийские власти ввели общенациональный локдаун для всех жителей с 22 ноября из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а также загруженности больничных коек пациентами с COVID-19.