Песков заявил, что сертификация "Северного потока — 2" отвечает интересам потребителей в Европе

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сертификация трубопровода "Северный поток — 2" отвечает интересам европейских потребителей.

- Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации у "Северного потока 2" не было. Не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее новое правительство Германии призвало Конгресс Соединенных Штатов не вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". В документе, направленном кабинетом министров ФРГ Конгрессу США сказано, что санкции могут подорвать доверие к Вашингтону и нанести ущерб трансатлантическому единству. Позже в МИД ФРГ заявили, что Германия отвергает санкции против трубопровода.