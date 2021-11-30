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Общество30 ноября 2021 9:52

В Самарской области среди привитых от COVID-19 разыграют квартиру, машину и сертификаты

Викторина — благодарность и поощрение тех, кто прошел вакцинацию
Илона МАЙСКАЯ
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Второй розыгрыш призов среди вакцинированных состоится 8 декабря 2021 года.

Второй розыгрыш призов среди вакцинированных состоится 8 декабря 2021 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается викторина «Вакцинация — это жизнь!». Второй розыгрыш призов состоится 8 декабря 2021 года. У тех, кто сделал прививку от коронавируса, есть шанс выиграть автомобиль, квартиру или подарочный сертификат на 4 тысячи рублей.

— Уникальная викторина — поощрение и благодарность всем, кто позаботился о здоровье — своем и близких, а также о благополучии окружающих,отмечают в правительстве региона.

Напомним, первый розыгрыш состоялся 24 ноября 2021 года. В нем приняли участие 183 002 человека. Обладателями призов стали 1 002 из них. Автомобиль «Лада Веста» выиграла жительница села Обшаровка, а квартиру — 83-летний пенсионер из Тольятти.

Стать участником викторины могут все, кто зарегистрирован и проживает в Самарской области. Важное условие — прививка от COVID-19 должна быть сделана с 24 сентября 2020-го по 20 декабря 2021 года. Следующий розыгрыш призов намечен на 22 декабря.