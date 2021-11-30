Путин на форуме "Россия зовет!" даст оценку текущему состоянию российской экономики

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!» во вторник, 30 ноября, даст оценку текущему состоянию экономики и социальной сферы страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ожидаем весьма содержательное выступление президента, оценку текущего состояния экономики, социальной сферы страны, все, что интересно потенциальным инвесторам. Будут и вопросы, и комментарии участников», - заявил представитель Кремля, указав на то, что стоит ожидать интересное и содержательное мероприятие.

Песков также сообщил, что по завершении форума «Россия зовет!» глава государства собирается провести отдельную встречу с главой ВТБ Андреем Костиным.

Напомним, в период с 30 ноября по 1 декабря 2021 года состоится 13-й Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «Россия зовет!», центральной темой которого будет - «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».