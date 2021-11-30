Посетители бара подрались во время концерта в Тюмени

В Тюмени на концерте "Фактор 2" произошла драка Фото: Архив "КП"

В Тюмени в субботу, 27 ноября, прошел концерт известной группы «Фактор 2». Выступление коллектива не обошлось без инцидентов. В «Руки вверх баре» прямо во время исполнения одной из песен подрались посетители.

– Участники конфликта установлены, их опрашивают. Уголовное дело не возбуждено, но сам концерт был приостановлен, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Как отмечают очевидцы, конфликт возник возле барной стойки. К счастью, никто не пострадал, уточняет «НашГород».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областной столице в День Победы, 9 мая 2021 года, у бара подрались девушки. Видео с места событий в социальную сеть залили очевидцы – парни, которые даже не пытались разнять дерущихся.

Две молодые горожанки в состоянии алкогольного опьянения выясняли отношения, размахивая руками. Одна из девушек повалила другую на землю и принялась бить ее руками и ногами. Потерпевшая практически не сопротивлялась: она лежала на асфальте, пытаясь прикрыть голову и тело от ударов.