В центре Владивостока на спуске перевернулся грузовик

Во Владивостоке из-за непогоды перевернулся грузовик. Фото: архив редакции

Во Владивостоке стартовал очередной «День жестянщика» из-за непогоды 30 ноября. Синоптики заранее предупреждали о ледяном накате на дорогах, метели и ветре. Въезд большегрузов в город запрещен.

Однако в полдень в центре города произошло ужасное ДТП с грузовиком.

Как сообщает «Восток-Медиа», видео утекло в сеть. На кадрах видно, как водитель большегруза, теряет управление на спуске, большегруз летит на скорости вниз и переворачивается. Предположительно, виной аварии стал гололед.

О состоянии водителя пока ничего не известно. В социальных сетях местные жители негодуют: кто-то винит водителя за нарушение запрета о выезде большегрузов, кто-то - власти, так как в мэрии сообщили о 100%-й обработке дорог реагентами.

- Я утром также навернулся на льду. Как там водитель? - спрашивает житель Владивостока в комментариях в соцсети.