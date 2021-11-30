Видео спасения девочки из-под завалов дома в Люберцах появилось в Сети

В Сети опубликовано видео спасения восьмилетней девочки из-под завалов дома в подмосковных Люберцах.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник МЧС Россия аккуратно достает девочку из-под завалов.

Напомним, во вторник, 30 ноября, в деревне Торбеево района Люберцы Московской области произошел взрыв в частном доме. Из разрушенной части здания спасли ребенка 2013 года рождения. Уточнялось, что в результате взрыва пожара не было, обрушилась часть здания. Еще двое детей и двое взрослых спаслись самостоятельно.

Позже в региональном СК сообщили, что после случившего была организована проверка. На место выезжали следователи и криминалисты, которые устанавливали причину взрыва.

Ранее в Кемерове произошло возгорание в ресторане «Прованс», расположенном в ТРЦ «Променад-3» на проспекте Ленина. По словам очевидцев, из помещения вывели всех посетителей и сотрудников. В кемеровской мэрии уточнили, что из ТЦ эвакуировались примерно 240 человек. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.