Глава Приамурья Василий Орлов посетил площадки WorldSkills и оценил подготовку специалистов для экономики региона

Губернатор Василий Орлов посетил посетил площадки седьмого регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Движение WorldSkills помогает готовить квалифицированные кадры для экономики Амурской области, отметил глава региона Василий Орлов. Губернатор посетил площадки седьмого регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia, расположенные на базе Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. Участники выполняли конкурсные задания в компетенциях «Кирпичная кладка» «Малярные и декоративные работы» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

- Мы не первый раз попадаем в десятку российских чемпионатов профессионального мастерства. Вместе с тем хочу подчеркнуть – цель не занять призовое место, а подготовить квалифицированные кадры для потребностей быстрорастущей экономики региона, - отметил Василий Орлов. - В Амурской области реализуется три крупнейших федеральных проекта – газохимический кластер, космодром и вторая ветка БАМа. Это требует большого количества квалифицированных специалистов. Движение WorldSkills способствует решению этой производственной задачи.

Площадки транспортного колледжа для обучения каменщиков и маляров получили статус специализированных центров компетенций в 2019 году. Это единственные в Дальневосточном федеральном округе специализированные центры по данным направлениям подготовки. В перерывах между конкурсами оборудование не простаивает: студенты колледжа проходят здесь учебную практику, используя технику, материалы и инструменты, с которыми работают участники WorldSkills.

Глава региона встретился с мастерами производственного обучения и студентами колледжа, прошедшими в национальный финал конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). По итогам встречи Василий Орлов дал ряд поручений профильным региональным министерствам. В частности, губернатор поручил найти ресурсы, чтобы в 2022 году направить экспертов на курсы повышения квалификации. Василий Орлов также пообещал рассмотреть возможность аккредитации дополнительных площадок. Губернатор подчеркнул, что регион готов направлять средства на их оборудование при условии, что направления дополнительных площадок позволят закрыть потребность в специалистах строительных специальностей.

Глава региона рассказал, как вопрос с трудоустройством был решен в сельскохозяйственной отрасли. После того, как в Амурской области запретили использовать иностранную рабочую силу, предприятия сферы АПК стали активнее брать на работу амурчан. Параллельно региональные власти вкладывают средства в модернизацию сельскохозяйственных колледжей. Правительство Приамурья также выплачивает стипендии студентам, с которыми сельхозпредприятия заключают договоры о дуальной подготовке, когда учащиеся одновременно получают образование в колледже и выходят на производственную практику, в итоге устраиваясь работать именно на эти предприятия.

«То же самое будет происходить по стройке», - подчеркнул глава региона.