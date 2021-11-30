Песков заявил, что обсуждать транзит газа стоит только при наличии покупателей

Песков назвал условием переговоров с Украиной о транзите газа наличие конечных покупателей в Европе Фото: REUTERS

Обсуждение темы транзита российского газа через Украину после 2024 года возможно только после того, как найдутся конечные покупатели на это топливо. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Москва не хочет вести переговоры с Киевом о продлении контракта о транзите газа после 2024 года.

«Что касается транзитных дел, то этот вопрос нужно адресовать "Газпрому"», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что для того, чтобы отправить газ транзитом, изначально необходимо найти конечных покупателей в Европе. «Пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала газ нужно продать», - отметил представитель Кремля.