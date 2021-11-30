Захарова ответила на заявление главы МИД ФРГ о готовности к диалогу с Россией по деэскалации на Украине

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова врио главы МИД Германии Хайко Мааса о готовности к переговорам с Россией по деэскалации на Украине.

По словам руководителя немецкого внешнеполитического ведомства, НАТО все еще поддерживает независимость Украины, и Россия «заплатит высокую цену» за агрессию.

- Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договорённостей, — написала Захарову у себя в Telegram.

Она добавила, что последнего Берлин пока добиться не смог.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что заявления о якобы имеющейся угрозе Украине со стороны России нужно воспринимать только как провокации с целью напряжения обстановки. Как отметила Захарова, Запад в последние годы научился этому мастерски, но Россия сможет «отразить подобные провокации по всем направлениям». Она заявила, что, проводя антироссийскую пропаганду, Киев прежде всего запугивает граждан Украины. Также дипломат подчеркнула, что Запад накачивает Украину оружием, в том числе запрещенным Минскими соглашениями.