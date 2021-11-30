В МИД РФ заявили о десятках самолетов НАТО у российских границ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российские военные еженедельно регистрирую полеты десятков самолетов-разведчиков и беспилотников Североатлантического альянса около российских границ. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Министерстве иностранных дел РФ во вторник, 30 ноября.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, каждую неделю средства объективного контроля России регистрируют вблизи границ свыше 50 летательных аппаратов НАТО. В министерстве заявили, что альянсмцеленаправленно «испытывает на прочность» Москву, направляя военный флот и авиацию к российским границам.

«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать», - говорится в сообщении, где отмечается, что ответные меры России «адекватны, соразмерны и сдержанны».

Напомним, ранее самолет-разведчик Е-8С США в течение пяти часов летал над Черным морем у российских границ. Как заявили в Министерстве обороны РФ, все это время самолет сопровождали российские РЛС.