Путин заявил, что миру нужно быть готовым к любому изменению коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миру необходимо быть готовым к любому изменению коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что нужно эффективно использовать тесты и вакцины от COVID-19, а также использовать четкие алгоритмы для снижения распространения коронавируса.

«В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса", - заявил глава государства в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Кроме того, Путин указал на то, что новый штамм повлиял на темпы восстановления мировой экономики после пандемии.

«Экономика постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались под вопросом. Причина всем хорошо известна - очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», - заявил глава государства.

Российский лидер также заявил, что правительство должно за неделю подготовить обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса.