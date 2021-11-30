Путин поручил изучить возможность экспорта водорода в Европу

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и компании «Газпром» проработать возможность экспорта водорода в Европу.

- Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» при участии МИДа России проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза, — гласит текст документа.

Доклад необходимо представить до 1 июня следующего года. Ответственными назначены вице-премьер России Александр Новак, глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия обеспечена нефтью на 30 лет, а газа стране хватит минимум на 50 лет. Он отметил, что страна уверена в возможности реализации запасов топлива в долгосрочной перспективе. По его словам, несмотря на процесс энергоперехода, Россия остается уверена в возможности реализации запасов своих ресурсов. Новак полагает, что в ближайшие годы российские нефть и газ будут востребованы на энергорынках.