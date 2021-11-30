Путин поручил обновить план действий из-за омикрон-штамма коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обновить план действий на фоне выявления нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон".

- Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план действия в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса, — сказал глава государства на форуме "Россия зовет!".

Как писал сайт kp.ru, Центр имени Гамалеи начал разработку вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", адаптированных для нейтрализации нового омикрон-штамма. Если потребуется модификация, Российский фонд прямых инвестиций поставит несколько сотен миллионов бустирующих доз "Спутника" против "омикрона" к 20 февраля 2022 года, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позже в Центре Гамалеи уточнили, что разработка препаратов против "омикрон" не займет более десяти дней.