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Экономика30 ноября 2021 11:38

Путин сообщил о полном восстановлении рынка труда в России

Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%, отметил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил о полном восстановлении рынка труда в стране. Об этом глава государства заявил на форуме "Россия зовет!".

- Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, — сказал российский лидер.

В конце сентября Путин заявил, что спад в российской экономике, вызванный пандемией коронавирусной инфекцией, полностью преодолен. Он указал на то, что по итогам семи месяцев 2021 года ВВП РФ вышел на докризисный уровень. Как отметил российский лидер, экономика России восстановилась, несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках. Кроме того, глава государства заявил, что к 2024 году необходимо добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям развития.