Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным в призывах к суициду и самоуправстве Фото: "КП" Архив

Измайловский суд Москвы признал виновным бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) в склонении к самоубийству и самоуправстве, а также нарушении права на свободу совести.

«Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря... Романов обвиняется в склонении к самоубийству, преступление совершено при следующих обстоятельствах...», - приводит РИА Новости заявление судьи.

Напомним, ранее схиигумену Сергию предъявили обвинение в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Следственный комитет изучил архивные проповеди священника, когда тот еще не был отлучен от церкви, и посчитали, что в его речах был экстремистский подтекст.

Как писал сайт kp.ru, прокурор попросил суд приговорить бывшего схиигумена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам подсудимый свою вину признавать отказался.