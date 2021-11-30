В 2021 году количество онлайн-покупок в "Черную пятницу" увеличилось на 66% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики ЮKassa выяснили, что в 2021 году в "черную пятницу" количество онлайн-платежей увеличилось на 66%, а оборот товаров вырос на 73%.

"В дни распродаж большим спросом у россиян обычно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома и ювелирные украшения, а также цифровые товары", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

Гендиректор ЮMoney Иван Глазачев заявил, что прошедшая распродажа стала самой успешной для предпринимателей за последние 5 лет. Так, плательщиков стало на 76% больше, а средний чек в интернет-магазинах увеличился на 4%, до 1539 рублей.

"Чёрная пятница" в России проводится уже в девятый раз. В ней принимают участие сотни российских сетей, магазинов и онлайн-площадок. Еще до начала старта продаж покупатели оформили в три раза больше заказов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает Life.ru.

Ранее россиянам рассказывали про уловки маркетологов в период распродаж. Эксперты считают, что если размер скидки составляет более 15%, то это может быть уловкой продавцов, сообщает телеканал "360".