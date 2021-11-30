Путин заявил, что власти проработают дополнительные решения по поддержке граждан

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти будут прорабатывать дополнительные решения по поддержки гражданам с небольшими доходами, исходя из финансовых возможностей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы расширили финансовую помощь гражданам с небольшими доходами. В этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Запускаем новые меры поддержки семей с детьми», - заявил российский лидер, выстуая на форуме «Россия зовёт!».

Путин напомнил, что в 2022 году пройдет дополнительная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также некоторых социальных выплат. «Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», - отмтеил глава государства.

Напомним, сегодня, 30 ноября, Бюджетный комитет Совфеда РФ поддержал увеличение МРОТ и прожиточного минимума. Ранее поправки, предложенные главой государства, одобрила Госдума РФ.