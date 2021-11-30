Опрос: 57% россиян устроила бы индексация зарплаты на 20% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики компании "Альфастрахование" выяснили, что 57 процентов россиян устроит индексация заработной платы на 20 процентов и выше. Об этом во вторник, 20 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Отмечается, около 62% россиян не помнят, когда им последний раз повышали зарплату. Еще 24% участников опроса рассказали, что им индексируют зарплату раз в пять лет, 16% - ежегодно.

Накануне стало известно, что трудовые доходы жителей России в некорпоративном секторе упали почти на 20% по сравнению с 2019 годом.

"Именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения", - цитирует НИУ ВШЭ "Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года" RT.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в стране.В 2022 году он может составить 12 654 рубля, передает ОТР.