Гинцбург заявил, что вакцину «Спутник V» подстроят под штамм коронавируса "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи не разрабатывает новую вакцину против штамма коронавируса «омикрон», а происходит только подстраивание препарата под новый штамм. Такое заявление сделал директор центра Александр Гинцбург, отметив, что такие же разработка были сделаны и для всех предыдущих вариантов COVID-19, и все происходило в холодильниках центра

«Речь и не идет о том, что мы начали разрабатывать новую вакцину. Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем ее в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Это только синтезирование, сколько штаммов было, столько мы и делали это», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Напомним, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что для исследования эффективности вакцины против «омикрон» необходимо три недели. В Минздраве РФ тем временем заявили об эффективности вакцин против нового штамма, отметив, что препараты уберегут от тяжелого течения болезни и от летального исхода.