Названы марки самых угоняемых коммерческих машин

Стали известны марки самых угоняемых коммерческих машин
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Аналитики компании «АльфаСтрахование» рассказали, что за последние три года самыми популярными у российских угонщиков в сегменте коммерческого транспорта были машины марок Kia (28%), Toyota (24%), Hyundai (9%), «КамАЗ» (8%) и Volkswagen (7%).
Сообщается, около 20% всех хищений коммерческого транспорта приходятся на грузовую и спецтехнику. При этом специалисты отметили, что пандемия способствовала снижению частоты угонов, сообщает "Газета.ru".
Российская Госавтоинспекция давала водителям советы, как обезопасить свой автомобиль от угона. Так, в ведомстве рекомендуют оборудовать машину сигнализацией и оставлять автомобиль на охраняемой стоянке, в гараже, передает RT.
Ранее эксперты рассказывали, что автомобилисты с именами Артем и Ксения чаще всего страдают от угонов личных транспортных средств.
"В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки", - цитирует аналитиков страховой компании "Согласие" издание "Известия"