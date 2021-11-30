Названы марки самых угоняемых коммерческих машин

Стали известны марки самых угоняемых коммерческих машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики компании «АльфаСтрахование» рассказали, что за последние три года самыми популярными у российских угонщиков в сегменте коммерческого транспорта были машины марок Kia (28%), Toyota (24%), Hyundai (9%), «КамАЗ» (8%) и Volkswagen (7%).

Сообщается, около 20% всех хищений коммерческого транспорта приходятся на грузовую и спецтехнику. При этом специалисты отметили, что пандемия способствовала снижению частоты угонов, сообщает "Газета.ru".

Российская Госавтоинспекция давала водителям советы, как обезопасить свой автомобиль от угона. Так, в ведомстве рекомендуют оборудовать машину сигнализацией и оставлять автомобиль на охраняемой стоянке, в гараже, передает RT.

Ранее эксперты рассказывали, что автомобилисты с именами Артем и Ксения чаще всего страдают от угонов личных транспортных средств.

"В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки", - цитирует аналитиков страховой компании "Согласие" издание "Известия"