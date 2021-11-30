Россияне рассказали, как выбирают врачей

При выборе врача россияне полагаются на рекомендации друзей и удаленность от дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики медицинского сервиса "СберЗдоровье" совместно с медиахолдингом Rambler&Co провели опрос среди 1,5 миллиона пользователей Сети и выяснили, на какие критерии опираются россияне при выборе врачей.

Оказалось, что 24% граждан полагаются на рекомендации знакомых, столько же ориентируются на близость врача к месту их проживания. Около 10% участников опроса выбирают врача по низкой цене, сообщает Lenta.ru.

Потратить на первичную консультацию специалиста тысячу рублей готовы 55% респондентов, до двух тысяч рублей - 31%, а каждый десятый опрошенный готов заплатить до 5 тысяч рублей.

При этом отмечается, что 34% россиян обращаются к врачу только когда им становится невозможно терпеть дискомфорт и боль.

Ранее врач перечислил необходимые обследования после коронавирусной инфекции. Первым делом нужно оценить реакцию организма на физическую активность и пройти углубленную диспансеризацию, передает телеканал "360".