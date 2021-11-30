При крушении военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек Фото: Министерство обороны Азербайджана

В результате крушения военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек, еще двое были ранены, сообщает Генеральная прокуратура республики.

«Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района. В результате погибли 14 человек, ранены двое», – сказано на сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование находится на контроле генерального прокурора Азербайджана. Сейчас на месте крушения вертолета проводятся следственные действия.

Как писал сайт kp.ru, военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во вторник, 30 ноября, во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат.

Напомним, в октябре 2021 три человека погибли при крушении вертолета в Германии.