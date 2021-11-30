Заслуженный врач Каган предупредил о риске двойной эпидемии в России

Каган напомнил, что важно получить вакцину не только от коронавируса, но и от гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган заявил, что в России может развиться двойная эпидемия, то есть "твиндемия".

"Благодаря мерам по профилактике SARS-CoV-2 в мире, в прошлом году создалось впечатление, что как бы исчезли многие другие респираторные вирусы. Например, в предыдущую зиму у нас, по сути, вообще не было сезона гриппа. Однако большинство экспертов предсказывало возможность возвращения этих болезней в этом году. Сейчас врачи обеспокоены возможной "твиндемией", то есть сочетанием нынешнего подъема COVID-19 и эпидемии гриппа", - заявил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Каган напомнил, что важно получить вакцину не только от коронавируса, но и от гриппа.

"Эти вакцины можно вводить одновременно, они не мешают друг другу, и при этом не возрастает частота побочных реакций", - резюмировал врач.

Эпидемиолог Александр Горелов рассказывал "Известиям" о важности вакцинации от гриппа и напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) каждый год меняет состав вакцины, и нынешняя отличается по своему составу от прошлогодней.