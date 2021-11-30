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Общество30 ноября 2021 14:10

Бывший схиигумен Сергий получил 3,5 года колонии

Защита собирается обжаловать приговор
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Бывший схиигумен Сергий получил 3,5 года колонии

Бывший схиигумен Сергий получил 3,5 года колонии

Фото: "КП" Архив

Измайловский суд Москвы во вторник, 30 ноября, вынес приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов). Подсудимого приговорили к 3,5 года колонии общего режима по обвинениям в склонении к самоубийству и самоуправстве, а также нарушении права на свободу совести.

«Признать Романова виновным и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима», - передает ТАСС приговор судья.

Как сообщил адвокат Павел Бабиков, защита собирается обжаловать приговор.

Напомним, сегодня, 30 ноября, Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, а также нарушении права на свободу совести. Ранее Сергию предъявили обвинение в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Следователи, после изучения материалов дела, посчитали, что в его речах был экстремистский подтекст.

Как писал сайт kp.ru, прокурор попросил суд приговорить Сергия к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам подсудимый вину признавать отказался.