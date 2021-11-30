Бывший схиигумен Сергий получил 3,5 года колонии Фото: "КП" Архив

Измайловский суд Москвы во вторник, 30 ноября, вынес приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов). Подсудимого приговорили к 3,5 года колонии общего режима по обвинениям в склонении к самоубийству и самоуправстве, а также нарушении права на свободу совести.

«Признать Романова виновным и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима», - передает ТАСС приговор судья.

Как сообщил адвокат Павел Бабиков, защита собирается обжаловать приговор.

Напомним, сегодня, 30 ноября, Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, а также нарушении права на свободу совести. Ранее Сергию предъявили обвинение в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Следователи, после изучения материалов дела, посчитали, что в его речах был экстремистский подтекст.

Как писал сайт kp.ru, прокурор попросил суд приговорить Сергия к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам подсудимый вину признавать отказался.