В Самарскую область из федерального бюджета в 2022 году поступит рекордная сумма в 56,8 млрд рублей

30 ноября 2021 года в Самарской области во втором чтении был принят бюджет на 2022-2024 годы. За проект проголосовали 36 депутатов Самарской губернской думы, еще 10 человек воздержались. Голосов «против» поправок зарегистрировано не было.

В первом чтении в проект бюджета Самарской области было внесено более ста поправок. В настоящее время 27 из них были учтены, а 21 поправку отклонили. Остальные изменения в проект пока находятся в «листе ожидания».

По словам губернатора Дмитрия Азарова, все поправки в бюджет были внесены с учетом мнения самих жителей губернии, в том числе множества общественных организаций. Глава региона поблагодарил депутатов за работу и выразил уверенность, что самарцы оценят изменения в бюджете.

В Самарскую область из федерального бюджета в 2022 году поступит рекордная сумма в 56,8 миллиардов рублей. Доход составит 239 миллиардов, а расходы – 245 миллиардов рублей. Согласно внесенным поправкам в бюджет Самарской области более 31 млрд рублей – с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, – будет направлено на систему здравоохранения, что имеет особую значимость в период пандемии. 35 миллиардов направят на социальную сферу и столько же в систему образования и спорт.