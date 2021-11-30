Политолог Ломов назвал фарсом речь Зеленского о готовящемся госперевороте Фото: REUTERS

Политолог Алексей Ломов заявил, что речь президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся госперевороте - это попытка ускорить процесс присоединения страны к НАТО.

"Для всех очевидно, что выступление Зеленского — это очередной фарс, для того чтобы ускорить процесс вступления в НАТО Украины", - заявил он в беседе с "Пятым каналом".

Политик добавил, что даже западные политики считают "рвение" украинского лидера смешным.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота, намеченного на 1−2 декабря 2021 года. По его словам, беспорядки в стране готовит бизнесмен Ринат Ахметов, сообщает "Свободная пресса".

В Госдепе США также оценили сообщили, что ждут дополнительной информации о готовящемся госперевороте.

"Что мы слышали сегодня утром - мы в курсе. Мы на связи с украинским правительством, чтобы обсудить это", - цитирует представителя американского ведомства Life.ru