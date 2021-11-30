«Абрау-Дюрсо» признан «Восходящей звездой» мирового рынка игристых и шампанских вин Фото: пресс-служба «Абрау-Дюрсо»

Российский винный дом «Абрау-Дюрсо» получил звание Rising Star («Восходящая звезда») мирового рынка на международном конкурсе шампанских и игристых вин Сhampagne & Sparkling Wine World Championships-2021. Церемония награждения лауреатов конкурса прошла 26 ноября в Великобритании.

«Абрау-Дюрсо» стал глобальным победителем в номинации «Восходящая звезда» имени Тони Джоржана – знаменитого винодела из Австралии, умершего в 2019 году. Победа российского винного дома стала во многом неожиданной. Таким образом, «Абару-Дюрсо» признан самым многообещающим производителем шампанских и игристых вин, сообщатся в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении kp.ru.

Помимо этого, винный дом удостоен на конкурсе несколькими медалями. Золотую награду получило игристое вино Victor Dravigny Brut 2017 года урожая, которое также получило титул национального чемпиона, серебряная медаль досталась вину Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 года. Как отметил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, достижения винного дома ставят его в один ряд с признанными мировыми грандами, такими как Dom Ruinart, Ferrari Trento, Louis Roederer, Palmer & Co и Henriot и Cantina Settecani. Победа на конкурсе Сhampagne & Sparkling Wine World Championships стало знаковым событием для всего отечественного виноделия, считает он.

«Сhampagne & Sparkling Wine World Championships – специализированный международный конкурс шампанских и игристых вин, отмечающий и поощряющий производителей со всего мира. В этом году на конкурсные дегустации было представлено более тысячи образцов вин из 19 стран. Кроме «Абрау Дюрсо» в конкурсе приняли участие винные дома Moеt & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Ruinart, Louis Roederer, Ferrari Trento, Cantina Settecani и другие.