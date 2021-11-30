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В мире30 ноября 2021 15:49

Лукашенко пообещал решить проблему мигрантов до конца 2021 года

Белорусский лидер намерен просить беженцев вернуться на родину
Абдулла ШАКИРОВ
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Лукашенко пообещал решить проблему мигрантов до конца 2021 года

Лукашенко пообещал решить проблему мигрантов до конца 2021 года

Фото: REUTERS

Власти Белоруссии постараются решить проблему мигрантов на белорусско-польской границе до конца этого года, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В интервью РИА Новости политик сообщил, что намерен попросить беженцев с Ближнего Востока вернуться на родину, поскольку гуманитарного коридора не будет. По словам Лукашенко, мигранты находятся на территории Белоруссии «законно по туристической визе». В Ирак вернулись уже более тысячи беженцев, отметил он.

«Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно», – сказал белорусский президент.

Напомним, обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе началось 8 ноября 2021, когда колонна из двух тысяч мигрантов направилась к Польше по территории Белоруссии. Мигранты разбили лагерь и время от времени пытаются группами и поодиночке прорваться в Польшу.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин осудил действия Польши против мигрантов на белорусско-польской границе.