Мурашко заявил, что коронавирус у беременных в последнюю волну протекает наиболее тяжело

Коронавирус у беременных в последнюю волну протекает наиболее тяжело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнюю волну коронавирусной инфекции ее течение у беременных проходит наиболее тяжело, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

«В последнюю волну течение ковид-инфекции у беременных женщин протекает наиболее тяжело», – сказал глава Минздрава России.

Сайт kp.ru писал, как протекает коронавируса в период ожидания ребенка, влияет ли COVID-19 на течение беременности и может ли инфекция передаваться малышу.

Между тем Центр имени Гамалеи начал разработку вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового омикрон-штамма. Если потребуется модификация, Российский фонд прямых инвестиций поставит несколько сотен миллионов бустирующих доз «Спутника» против «Омикрона» к 20 февраля 2022 года, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.