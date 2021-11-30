В реанимации коронавируской больницы в Мурманске взорвался кислородный баллон Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманске в коронавирусном госпитале произошел взрыв кислородного баллона, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, в ковидном отделении взорвался кислородный баллон объемом 2 литра, без возгорания. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе управления МЧС по Мурманской области.

Как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года в ковидном госпитале ГКБ № 2 Челябинска загорелась, а потом взорвалась кислородная станция. Во время взрыва серьезные разрушения получило здание самой больницы, а также студенческое общежитие и общежитие преподавательского состава ЮУрГУ. Следователи после взрыва возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

На момент взрыва в лечебном учреждении находились 158 пациентов. Всех, в том числе тяжелых больных, перевели в другие госпитальные базы. Ухудшения состояния здоровья при эвакуации зафиксировано не было, все зараженные продолжили получать необходимое лечение.