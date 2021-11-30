Белый дом готовится к виртуальной встрече Путина и Байдена в декабре 2021 Фото: REUTERS

Команда президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится к переговорам американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Они должны пройти в декабре 2021 в видеоформате, пишет газета Washington Post.

На планируемой виртуальной встречи двух президентов США могут предупредить Россию о последствиях ее «вторжения на Украину», однако вместе с тем Вашингтон может предложить и варианты разрядить напряжение между Москвой и Киевом, сказано в сообщении. Отмечается, что в числе возможных способов сдержать «российскую агрессию» рассматриваются военная помощь Украине и возможные санкции в отношении России.

Как подчеркивается в публикации, Белый дом хочет разработать такой план действий, при котором не будет «умиротворения России, но и не возникнет значительного роста напряженности». Что касается личной встречи Путина и Байдена, то она возможна в первой половине 2022 года. За это время Вашингтон планирует сплотить союзников по НАТО или возобновить «почти мертвый политический процесс» военного конфликта в Донбассе, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров лидеры России и США, отметив, что основными темами станут Украина и НАТО. Как сообщалось, встреча Путина и Байдена состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году, однако точной даты пока нет.