Полиция провела проверку после публикации видео с избиением мужчины во время стрима

Полиция прровела проверку после публикации видео с избиением мужчины во время стрима Фото: кадр из видео

Сотрудники Звенигородского отдела полиции УМВД по Одинцовскому городскому округу провели проверку видеоролика, на котором несколько человек издеваются над мужчиной во время прямого включения. Как рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах, стримы с избиением велись с целью привлечения подписчиков.

Полицейские заинтересовались блогерами после публикации подробностей инцидента в kp.ru. В ходе проверки они установили, что мужчина 1993 года рождения вместе со знакомым снимал в своей квартире видеоролики, а во время прямых включений выполняли пожелания зрителей канала. По словам участников роликов, в ходе съемок они не пострадали, поскольку избиения и издевательства на камеру были наиграны и все происходило по добровольному согласию.

Соседи фигуранта проверки неоднократно жаловались на якобы противоправные действия мужчины в его квартире, однако эта информация не подтвердилась, сообщил источник. С участниками видеосъемок полицейские проведут профилактическую работу.

Как писал сайт kp.ru, стрим с избиением шел на одной из популярных площадок. На видео хозяин канала в течение нескольких часов издевался над мужчиной: его приковывали к батарее, бросали в него петарды и избивали.