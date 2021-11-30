Расследование уголовного дела Фургала завершено Фото: Иван МАКЕЕВ

Правоохранители завершили следствие по уголовному делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-губернатора обвиняют в мошенничестве и руководстве преступным сообществом. Защита Фургала обвинение не комментируют ссылаясь на подписку о неразглашении информации о расследовании.

Как писал сайто kp.ru, дело Фургала началось с обвинений в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. В Следственном комитете РФ полагают, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

На прошлой неделе экс-главе Хабаровского края было предъявлено обвинение в мошенничестве и руководстве преступным сообществом. Кроме того, бывший губернатор обвиняется в легализации преступных доходов.