Глава Минфина назвала уместным давление на Россию из-за «наращивания военного присутствия» рядом с Украиной

Министр финансов США Джанет Йеллен Фото: REUTERS

Финансовое давление на Россию со стороны Соединенных Штатов уместно, поскольку Москва наращивает военное присутствие у границ Украины, заявила на слушаниях в Сенате США министр финансов страны Джанет Йеллен.

«Я согласна с тем, что это уместно. Мы очень четко осознаем, что происходит, и мы участвуем в дискуссиях на тему того, каким будет уместный набор шагов», – сказала глава американского США.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин назвал алармисткими заявления о том, что РФ якобы планирует вторжение на Украину.

Между тем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что никаких необоснованных передвижений войск и внеплановых учений вблизи границы Украины Россия не проводит. Заявления западных СМИ и высокопоставленных лиц Соединенных Штатов о подготовке российского вторжения на Украину не имеет никаких оснований, сказал он.