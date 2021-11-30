Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на решение украинского суда о задержании: Пусть попробуют. Буду ждать

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение украинского суда о задержании Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение Киевского апелляционного суда о его задержании. Политик заявил, что принимаемый украинскими властями решения беспрецедентно абсурдны.

«Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать. Киевские власти каждый раз бьют свои же рекорды по абсурдности и бессмысленности принимаемых решений», – написал Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель Крыма назвал подобные решения пустыми, а обвинения в свой адрес «пафосными лживыми».

На Украине в отношении Аксенова возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией».

Кроме того, его обвиняют в подготовке теракта, блокировке транспортных коммуникаций и захват государственных зданий.